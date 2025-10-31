Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251031- 1132 Frankfurt- Innenstadt: Renitenter Ladendieb festgenommen

Frankfurt (ots)

(ma) Am Donnerstagabend (30. Oktober 2025) erwischte der Ladendetektiv eines Bekleidungsgeschäftes auf der Zeil einen 25- Jährigen auf frischer Tat, als dieser mehrere Kleidungsstücke stehlen wollte.

Der junge Mann bedrohte den Ladendetektiv anschließend mit einem Messer und versuchte ihn damit zu verletzen, da dieser ihn am Verlassen des Ladens hindern wollte. Die hinzugerufene Polizeistreife nahm den Mann fest, welcher sich gegen die polizeilichen Maßnahmen und die Festnahme wehrte. Hierbei wurde der 25-Jährige leicht verletzt und musste in einem umliegenden Krankenhaus behandelt werden. Im Anschluss wurde er nach Hause entlassen.

Der 25-Jährige muss ich nun wegen Ladendiebstahl, Bedrohung, gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

