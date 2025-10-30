Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251030 - 1129 Frankfurt - Oberrad: Frauen bedroht und Polizisten angegriffen

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Abend (29. Oktober 2025) bedrohte ein 30-Jähriger in Oberrad zunächst drei Frauen und wurde unmittelbar darauf festgenommen. Dabei leistete er auch noch Widerstand.

Der 30-jährige Mann folgte gestern Abend gegen 22:10 Uhr in der Gräfendeichstraße zunächst einer Frau in aufdringlicher Weise bis an deren Wohnanschrift. Zwei weitere Frauen wurden auf die Situation aufmerksam und kamen hinzu. Aus bislang nicht bekannten Gründen zog der 30-Jährige dann ein Messer und hielt es bedrohlich in Richtung der Frauen, die sich sofort in eine Wohnung zurückzogen und die Polizei verständigten.

Kurze Zeit später lokalisierte eine Streife den Mann und nahm ihn fest. Hierbei leistete er Widerstand. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Bedrohung sowie des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Da er über keinen festen Wohnsitz verfügt, soll er dem Haftrichter vorgeführt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell