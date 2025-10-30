Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251030 - 1128 Frankfurt - Flughafen: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Vormittag (29. Oktober 2025) fielen am Flughafen Farbschmierereien an einer Raucherkabine am Terminal 1 auf.

Gegen 10:00 Uhr stellten Beamte vier verschiedene verfassungswidrige Schriftzüge und Symbole an einer gläsernen Raucherkabine am Terminal 1, Abflugbereich, Höhe Tür 4 fest. Diese wurden von Unbekannten mittels dunklem Permanentmarker aufgebracht.

Eine professionelle Reinigung und eine Videosicherung der vor Ort befindlichen Kameras wurden veranlasst. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell