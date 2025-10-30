Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 251030 - 1128 Frankfurt - Flughafen: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien
Frankfurt (ots)
(bo) Gestern Vormittag (29. Oktober 2025) fielen am Flughafen Farbschmierereien an einer Raucherkabine am Terminal 1 auf.
Gegen 10:00 Uhr stellten Beamte vier verschiedene verfassungswidrige Schriftzüge und Symbole an einer gläsernen Raucherkabine am Terminal 1, Abflugbereich, Höhe Tür 4 fest. Diese wurden von Unbekannten mittels dunklem Permanentmarker aufgebracht.
Eine professionelle Reinigung und eine Videosicherung der vor Ort befindlichen Kameras wurden veranlasst. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm
Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell