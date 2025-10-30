Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251030 - 1127 Frankfurt - Bornheim: Gefährliche Körperverletzung mittels Pfefferpistole

Frankfurt (ots)

(bo) Bereits am Dienstagmittag (28. Oktober 2025) ereignete sich eine gefährliche Körperverletzung zum Nachteil eines 31-jährigen Mannes. Der Täter flüchtete.

Nach aktuellen Erkenntnissen geriet der Geschädigte gegen 13:20 Uhr in der Scheidswaldstraße mit einem Fahrzeugführer in verbale Streitigkeiten. Als der Geschädigte am Beifahrerfenster seines Kontrahenten stand, soll dieser unvermittelt mit einer Pfefferpistole auf ihn geschossen haben. Anschließend flüchtete der Unbekannte mit seinem Fahrzeug.

Der 31-Jährige wurde vor Ort mit leichten Verletzungen von einem Rettungswagen medizinisch versorgt und anschließend entlassen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Fahrzeug des Täters verlief erfolglos. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell