Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251029 - 0124 Frankfurt - Innenstadt: Gefährliche Körperverletzung durch Glasflasche

Frankfurt (ots)

(yi) Am gestrigen Dienstagabend (28. Oktober 2025) kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung mit einer abgebrochenen Glasflasche. Die Polizei nimmt die Ermittlungen auf.

Nach derzeitigen Erkenntnissen habe der 44-jährige Geschädigte gegen 21:50 Uhr in einem Hauseingang in der Hochstraße geschlafen, als der Aggressor an ihn herantrat. Dieser habe den Schlafenden mit einer abgebrochenen Glasflasche verletzt und sei anschließend geflüchtet. Der Geschädigte, welcher durch den Angriff wach geworden sei, habe sich in eine nahegelegene Bar begeben und die Polizei gerufen. Aufgrund der entstandenen Schnittwunde brachten Rettungskräfte den Mann in ein umliegendes Krankenhaus.

