Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 251029 - 1122 Frankfurt-Riederwald: Schwerer Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer
Frankfurt (ots)
(bo) Am Dienstagmittag (28. Oktober 2025) ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Fahrradfahrer.
Nach aktuellen Erkenntnissen befuhren ein 64-jähriger Fahrer eines Toyota und ein 78-jähriger Fahrradfahrer gegen 13:15 Uhr nebeneinander die Straße "Am Erlenbruch" von der "Schäfflestraße" kommend in Fahrtrichtung "Wächtersbacher Straße". Dabei übersah der Autofahrer den Radfahrer und touchierte ihn mit seinem Fahrzeug. Der 78-Jährige stürzte daraufhin zu Boden. Das Fahrrad wurde durch die Kollision unter der Frontschürze des Autos eingeklemmt und mehrere Meter mitgezogen.
Der 78-jährige Fahrradfahrer wurde schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.
Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell