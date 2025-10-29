Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251029 - 1121 Frankfurt-Zeilsheim: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Frankfurt (ots)

(bo) Unbekannte schmierten in einem unbekannten Tatzeitraum 13 Symbole einer verfassungswidrigen Organisation in ein Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Neu-Zeilsheim. Die Symbole in den Größen 20cm x 30cm bemerkte die Hausverwaltung des Hauses gestern Mittag (28. Oktober 2025) gegen 13:00 Uhr. Aufgrund von Bauarbeiten im Haus steht die Haustür tagsüber regelmäßig offen, sodass die unbekannten Täter ungehindert ins Gebäude gelangen konnten. Eine professionelle Reinigung erfolgt in Kürze.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell