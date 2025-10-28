PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251028 - 1118 Frankfurt - Gallus: Unbekannte berauben 24-Jährigen mit Baseballschläger - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(yi) Am Sonntagabend (26. Oktober 2025) raubten zwei bislang Unbekannte einen 24-Jährigen unter Einsatz eines Baseballschlägers aus. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Demnach habe sich der Geschädigte ersten Erkenntnissen zufolge gegen 23:50 Uhr in der Frankenallee befunden, als ihn einer der beiden Unbekannten von hinten mit einem Baseballschläger niedergeschlagen habe. Der 24-Jährige sei sodann zu Boden gefallen. Die Räuber seien, nachdem sie dem Geschädigten Bargeld geraubt haben sollen, in unbekannte Richtung geflüchtet. Den 24-Jährigen brachten Rettungskräfte in ein umliegendes Krankenhaus.

Die Räuber können wie folgt beschrieben werden:

Räuber 1.:

Männlich, circa 185-190cm groß, circa 20 Jahre alt, schlanke Statur; trug eine rot-orangefarbene Jacke, eine weiße Baseballkappe, ein graues Kapuzenshirt, eine Bluejeans und schwarze Schuhe; führte einen Baseballschläger aus Holz mit roten Applikationen mit sich.

Räuber 2.:

Männlich, circa 165-175cm groß, circa 20 Jahre alt, schlanke Statur; trug dunkle Kleidung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069/ 755 51299 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

