POL-F: 251028 - 1116 Frankfurt - Niederrad: Straßenverkehrsgefährdung durch Raser - Zeugenaufruf

(ha) Polizisten bemerkten in der Nacht von Montag (27.Oktober 2025) auf Dienstag (28.Oktober 2025) einen Raser. Bei der Suche nach dem noch unbekannten Fahrer bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Der bislang Unbekannte fuhr mit einem dunklen PKW (Kombi) gegen 01:05 Uhr auf der Kennedyallee in Fahrtrichtung stadtauswärts. Als er den zu diesem Zeitpunkt stehenden Streifenwagen passierte, beschleunigte er plötzlich stark. Die Polizisten fuhren hinterher und konnten beobachten, wie er mehrere Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit rechts überholte. Als er dann auf die B 43 auffuhr schaltete er die gesamte Fahrzeugbeleuchtung ab. Schließlich fuhr er weiter auf die BAB 3 und geriet in Höhe des Offenbacher Kreuzes außer Sicht.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen dunklen Kombi, der Fahrer kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 30-35 Jahre alt, schwarze kurze Haare

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der zuständigen Fachdienststelle unter der Rufnummer 069 / 755 - 46230 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

