Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251027 - 1114 Frankfurt - Innenstadt: Festnahme nach Farbschmierereien

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Morgen (26. Oktober 2025) ertappten zwei Zeugen einen 45-Jährigen in der B-Ebene der U-Bahn-Station Eschenheimer Tor dabei, wie er gerade im Begriff war, mit einer Sprühdose die dortige Wand zu besprühen.

Die beiden Zeugen hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest, wobei dieser dabei beleidigend wurde und die Zeugen zudem bespuckte. In der Nähe wurde noch eine weitere Farbschmiererei festgestellt. Es handelte sich hierbei um Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Der 42-Jährige wurde nach Abschluss der Maßnahmen entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

