Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 251027 - 1114 Frankfurt - Innenstadt: Festnahme nach Farbschmierereien
Frankfurt (ots)
(di) Gestern Morgen (26. Oktober 2025) ertappten zwei Zeugen einen 45-Jährigen in der B-Ebene der U-Bahn-Station Eschenheimer Tor dabei, wie er gerade im Begriff war, mit einer Sprühdose die dortige Wand zu besprühen.
Die beiden Zeugen hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest, wobei dieser dabei beleidigend wurde und die Zeugen zudem bespuckte. In der Nähe wurde noch eine weitere Farbschmiererei festgestellt. Es handelte sich hierbei um Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.
Der 42-Jährige wurde nach Abschluss der Maßnahmen entlassen.
