Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251027 - 1115 Frankfurt - Niederrad: 13-jähriges Mädchen vermisst

Frankfurt (ots)

(ha) Wo ist Mia Shirin O.? Das fragt sich die Frankfurter Polizei und bittet die Bevölkerung bei der Suche um Mithilfe.

Seit dem 24.10.2025, 15:00 Uhr wird die 13-Jährige vermisst. Zu diesem Zeitpunkt verließ sie die elterliche Wohnung im Schleusenweg in Frankfurt am Main ohne Angabe eines Ziels. Sie ist seitdem nicht wieder zurückgekehrt.

Die Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

- Ca. 160cm groß - Braunes schulterlanges Haar - Zuletzt bekleidet mit einem schwarzen Body und dunkelblauer Jeans, dazu weiße Sneaker mit schwarzem Nike-Emblem.

Hinweise zu Mia Shirin O. oder ihrem Aufenthaltsort richten Sie bitte an die Kriminalpolizei Frankfurt unter der 069/755-51199 oder jede andere Polizeidienststelle.

Hinweis: Dem nachfolgenden Link ist ein Foto der Vermissten zu entnehmen:

https://k.polizei.hessen.de/121584327

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell