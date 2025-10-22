PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Einschränkungen im Bahnverkehr wegen Personen im Gleis

Weimar, Vieselbach (Bahnstrecke Weimar-Vieselbach) (ots)

Heute am frühen Nachmittag kam es auf der Bahnstrecke zwischen Weimar und Vieselbach kurzzeitig zu Einschränkungen. Grund für einen Einsatz der Bundespolizei war eine Meldung über spielende Kinder im Gleisbereich.

Zur Gefahrenabwehr wurde die Teilstrecke zwischen 13:52 Uhr und 14:34 Uhr gesperrt.

Kinder oder sonstige unberechtigte Personen konnten im Streckenabschnitt nicht festgestellt werden, jedoch kleine Steine, die auf einem Gleisstrang platziert waren. Zu einem Schadenseintritt kam es nicht, sodass die Strecke für den Bahnverkehr wieder freigegeben werden konnte.

Personen- und Güterzüge passieren mit einer hohen Taktung die besagte Bahnstrecke zwischen Weimar und Erfurt. Schienengebunde Verkehrsmittel können jedoch nicht ausweichen und haben zum Teil sehr lange Bremswege. Gleisanlagen sind daher für Reisende und unbefugte Dritte ein Tabu bzw. eine absolute Verbotszone. Sowohl die Deutsche Bahn als auch die Bundespolizei sorgen gemeinsam mit immer wiederkehrenden Aufklärungskampagnen dafür, dass Reisende und Bahnnutzende zu diesen Gefahren sensibilisiert werden. Für Kinder gilt - Gleisanlagen sind keine Spielplätze.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

