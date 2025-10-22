Bundespolizeiinspektion Erfurt
BPOLI EF: Blutige Nase nach Auseinandersetzung
Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)
Am Dienstagabend gegen 18:30 Uhr gerieten zwei Männer an der Radabstellanlage am Erfurter Hauptbahnhof aneinander.
Ersten Erkenntnissen nach soll ein 38-Jähriger versucht haben, einen 24-Jährigen mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Dieser wehrte sich mit einem Kopfstoß. Das Ergebnis dieses Manövers: eine blutige Nase.
In der Gemengelage waren auch Alkohol- und Drogenkonsum im Spiel. Den ursächlichen Grund für den Disput konnten Bundespolizisten zunächst nicht klären. Die späteren Vernehmungen sollen hierzu Klarheit bringen.
Die beiden Deutschen erhielten Anzeigen durch die Bundespolizei - zum einen wegen dem Versuch einer Körperverletzung und zum anderen wegen der vollendeten Tat.
