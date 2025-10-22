PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Blutige Nase nach Auseinandersetzung

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Am Dienstagabend gegen 18:30 Uhr gerieten zwei Männer an der Radabstellanlage am Erfurter Hauptbahnhof aneinander.

Ersten Erkenntnissen nach soll ein 38-Jähriger versucht haben, einen 24-Jährigen mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Dieser wehrte sich mit einem Kopfstoß. Das Ergebnis dieses Manövers: eine blutige Nase.

In der Gemengelage waren auch Alkohol- und Drogenkonsum im Spiel. Den ursächlichen Grund für den Disput konnten Bundespolizisten zunächst nicht klären. Die späteren Vernehmungen sollen hierzu Klarheit bringen.

Die beiden Deutschen erhielten Anzeigen durch die Bundespolizei - zum einen wegen dem Versuch einer Körperverletzung und zum anderen wegen der vollendeten Tat.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 21.10.2025 – 08:36

    BPOLI EF: Haftbefehl am Hauptbahnhof vollstreckt

    Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots) - Den Verlauf seines Nachmittages hat sich ein 62-Jähriger gestern sicherlich anders vorgestellt. Gegen 16:00 Uhr wurde er durch Beamte der Bundespolizei am Erfurter Hauptbahnhof kontrolliert. Die Uniformierten stellten dabei fest, dass die sächsische Justiz gegen ihn einen Strafvollstreckungsbefehl wegen ticketloser Fahrten erlassen hat. Die verhangene Geldstrafe in Höhe von knapp 400 ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 14:01

    BPOLI EF: Einer fährt ohne Ticket, aber zwei bekommen eine Anzeige

    Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots) - Zwei Männer fuhren am Donnerstagabend gemeinsam mit einer Regionalbahn von Würzburg nach Erfurt. Einer der beiden Aserbaidschaner verfügte nicht über das erforderliche Ticket für die Beförderung. Als der Zugbegleiter den Fahrpreis beim 30-Jährigen nacherheben wollte, beschimpfte sein drei Jahre älterer Kompagnon den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren