Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Blutige Nase nach Auseinandersetzung

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Am Dienstagabend gegen 18:30 Uhr gerieten zwei Männer an der Radabstellanlage am Erfurter Hauptbahnhof aneinander.

Ersten Erkenntnissen nach soll ein 38-Jähriger versucht haben, einen 24-Jährigen mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Dieser wehrte sich mit einem Kopfstoß. Das Ergebnis dieses Manövers: eine blutige Nase.

In der Gemengelage waren auch Alkohol- und Drogenkonsum im Spiel. Den ursächlichen Grund für den Disput konnten Bundespolizisten zunächst nicht klären. Die späteren Vernehmungen sollen hierzu Klarheit bringen.

Die beiden Deutschen erhielten Anzeigen durch die Bundespolizei - zum einen wegen dem Versuch einer Körperverletzung und zum anderen wegen der vollendeten Tat.

