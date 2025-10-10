Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Einer fährt ohne Ticket, aber zwei bekommen eine Anzeige

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Zwei Männer fuhren am Donnerstagabend gemeinsam mit einer Regionalbahn von Würzburg nach Erfurt.

Einer der beiden Aserbaidschaner verfügte nicht über das erforderliche Ticket für die Beförderung. Als der Zugbegleiter den Fahrpreis beim 30-Jährigen nacherheben wollte, beschimpfte sein drei Jahre älterer Kompagnon den Bahnmitarbeiter mit ehrverletzenden Worten.

Beim Halt des Zuges im Erfurter Hauptbahnhof unterstützten Bundespolizisten den Ausschluss von der Weiterfahrt. Für ihr Verhalten erhielten beide Reisende Anzeigen, einer wegen der Fahrt ohne gültiges Ticket und der andere wegen Beleidigung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell