Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Feuerlöscher im Hauptbahnhof entleert

Gera, Gera Hauptbahnhof (ots)

Was einen bisher unbekannten Täter dazu bewegt hat, einen Feuerlöscher im Hauptbahnhof Gera widerrechtlich zu entleeren, bleibt bisher offen. Ein Brand oder eine gleichgelagerte Gefahr konnten vor Ort nicht festgestellt werden.

Die Bundespolizei wurde am gestrigen Vormittag darüber informiert, dass ein im Bahnhof angebrachter Feuerlöscher aus der Halterung entwendet und im weiteren Verlauf auf dem Bahnsteig 3/4 entleert worden ist. Ein Verursacher konnte vor Ort nicht festgestellt werden.

Die Bundespolizisten sicherten DNA-Spuren am Feuerlöscher, bevor dieser für die Instandsetzung der Bahn übergeben wurde. Die Verunreinigungen wurden beseitigt.

Es wird nun wegen dem Missbrauch der Nothilfeeinrichtung ermittelt. Das Strafgesetzbuch sieht für solche Fälle nicht nur eine Geldstrafe, sondern auch die Möglichkeit der Freiheitsentziehung vor.

Sollten Reisende oder Bahnhofsbesuchende am 07. Oktober 2025 zwischen 7:00 und 9:00 Uhr Beobachtungen im Zusammenhang mit der Straftat gemacht haben, wird um eine telefonische (0361 / 659830) oder schriftliche Mitteilung (bpoli.erfurt@polizei.bund.de) zum Aktenzeichen Vg / BP / 979218 / 2025 an die Bundespolizeiinspektion Erfurt gebeten.

