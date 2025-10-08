Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Einbruch misslungen, Täter gefasst

Marlishausen, Bahnhof Marlishausen (ots)

Für den Bahnhof Marlishausen ging am Dienstagnachmittag über den polizeilichen Notruf der Hinweis ein, dass dort ein Mann versuche, sich gewaltsam Zutritt zu einem Gebäude zu verschaffen.

Vor Ort konnten Beamte den mutmaßlichen Täter feststellen, der mittels Brecheisen ins Gebäudeinnere gelangen wollte. Beim Erkennen der Streife versuchte er sich vom Tatort zu entfernen. Es klickten die Handschellen, da er sich den Maßnahmen entziehen wollte und zudem aggressiv gegenüber den Polizisten auftrat.

Darüber hinaus führte der 31-jährige Pole Betäubungsmittel bei sich. Ein Drogenvortest fiel positiv aus.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen dem versuchten Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen.

Für den Einbrecher war es nicht das erste Mal, dass er strafrechtlich in Erscheinung getreten ist. Auf Grund von einem Hausfriedensbruch, dem Erschleichen von Leistungen und wegen Diebstahls werden durch das Amtsgericht Frankfurt am Main sowie die Thüringer Justiz bereits Verfahren gegen ihn geführt.

