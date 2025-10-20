Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Mann behindert Zug an Weiterfahrt

Gräfenroda, Gräfenroda Bahnhof (ots)

Eine Zugverspätung mussten Reisende am Samstagabend auf der Strecke von Gräfenroda nach Erfurt in Kauf nehmen. Grund hierfür war das Verhalten eines Fahrgastes.

Ein 24-Jähriger wurde wegen seines aggressiven Auftretens im Zug von der Weiterfahrt ausgeschlossen. Anstatt sich reumütig zu zeigen, begab sich der algerische Mann ins Gleis und verhinderte somit die Weiterfahrt des Zuges.

Eine Gleissperrung war erforderlich, bis der Mann durch Beamte der Landes- und Bundespolizei aus dem Gefahrenbereich gebracht werden konnte.

Die Bilanz dieser unnötigen Störung beläuft sich auf 21 Minuten Verspätung für die Regionalbahn und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige für den Mann. Zudem erhält er einen Gebührenbescheid für den vorsätzlich verursachten Polizeieinsatz.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell