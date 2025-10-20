PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Mann behindert Zug an Weiterfahrt

BPOLI EF: Mann behindert Zug an Weiterfahrt
  • Bild-Infos
  • Download

Gräfenroda, Gräfenroda Bahnhof (ots)

Eine Zugverspätung mussten Reisende am Samstagabend auf der Strecke von Gräfenroda nach Erfurt in Kauf nehmen. Grund hierfür war das Verhalten eines Fahrgastes.

Ein 24-Jähriger wurde wegen seines aggressiven Auftretens im Zug von der Weiterfahrt ausgeschlossen. Anstatt sich reumütig zu zeigen, begab sich der algerische Mann ins Gleis und verhinderte somit die Weiterfahrt des Zuges.

Eine Gleissperrung war erforderlich, bis der Mann durch Beamte der Landes- und Bundespolizei aus dem Gefahrenbereich gebracht werden konnte.

Die Bilanz dieser unnötigen Störung beläuft sich auf 21 Minuten Verspätung für die Regionalbahn und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige für den Mann. Zudem erhält er einen Gebührenbescheid für den vorsätzlich verursachten Polizeieinsatz.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 10.10.2025 – 14:01

    BPOLI EF: Einer fährt ohne Ticket, aber zwei bekommen eine Anzeige

    Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots) - Zwei Männer fuhren am Donnerstagabend gemeinsam mit einer Regionalbahn von Würzburg nach Erfurt. Einer der beiden Aserbaidschaner verfügte nicht über das erforderliche Ticket für die Beförderung. Als der Zugbegleiter den Fahrpreis beim 30-Jährigen nacherheben wollte, beschimpfte sein drei Jahre älterer Kompagnon den ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 07:32

    BPOLI EF: Durch vergessene Geldkarte entstand finanzieller Schaden

    Erfurt, Sömmerda, Bahnstrecke Erfurt Hauptbahnhof - Sömmerda Bahnhof (ots) - Eine zurückgelassene Geldkarte hatte einen finanziellen Schaden zur Folge. Am Mittwochnachmittag teilte eine 31-jährige Deutsche der Bundespolizei mit, dass sie in einer Regionalbahn zwischen Erfurt und Sömmerda ein Ticket ...

    Ein Dokument
    mehr
  • 08.10.2025 – 08:41

    BPOLI EF: Einbruch misslungen, Täter gefasst

    Marlishausen, Bahnhof Marlishausen (ots) - Für den Bahnhof Marlishausen ging am Dienstagnachmittag über den polizeilichen Notruf der Hinweis ein, dass dort ein Mann versuche, sich gewaltsam Zutritt zu einem Gebäude zu verschaffen. Vor Ort konnten Beamte den mutmaßlichen Täter feststellen, der mittels Brecheisen ins Gebäudeinnere gelangen wollte. Beim Erkennen der Streife versuchte er sich vom Tatort zu entfernen. Es ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren