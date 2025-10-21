PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Haftbefehl am Hauptbahnhof vollstreckt

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Den Verlauf seines Nachmittages hat sich ein 62-Jähriger gestern sicherlich anders vorgestellt. Gegen 16:00 Uhr wurde er durch Beamte der Bundespolizei am Erfurter Hauptbahnhof kontrolliert. Die Uniformierten stellten dabei fest, dass die sächsische Justiz gegen ihn einen Strafvollstreckungsbefehl wegen ticketloser Fahrten erlassen hat.

Die verhangene Geldstrafe in Höhe von knapp 400 Euro konnte der Gesuchte nicht zahlen oder auf sonstige Weise aufbringen. Der Deutsche wurde verhaftet und anschließend in die Justizvollzuganstalt nach Tonna gebracht, wo er nun 20 Tage Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen muss.

Weil der Mann in der Vergangenheit nicht nur wegen dem Erschleichen von Leistungen mit dem Gesetz in Konflikt geraten war, sondern auch wegen Beleidigung und einem Diebstahl, lagen neben dem Haftbefehl noch zwei offene Aufenthaltsermittlungen gegen ihn vor. Die jeweils zuständige Staatsanwaltschaft wurde über das Antreffen des 62-Jährigen und seine Festnahme informiert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

