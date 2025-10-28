PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251028 - 1117 Frankfurt-Niederrad: Sexueller Übergriff - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(bo) Bereits am Montagabend (20. Oktober 2025) kam es zu einem sexuellen Übergriff am Schwanheimer Ufer. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach aktuellen Erkenntnissen befand sich die 54-jährige Geschädigte gegen 21:05 Uhr fußläufig auf dem Gehweg am Schwanheimer Ufer, als ihr ein unbekannter Mann entgegenkam und sie unvermittelt zu Boden zerrte. Im weiteren Verlauf kam es zu einem Gerangel und der unbekannte Täter berührte die Frau am Gesäß und versuchte sie zu küssen. Aufgrund der Gegenwehr der Geschädigten ließ der Mann von ihr ab und flüchtete fußläufig über den dortigen Fußgängerweg in Richtung Staustufe Griesheim.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, circa 18-20 Jahre alt, 165 cm - 170 cm groß, zierliche Statur, helle Hautfarbe, braune Augen, kurze braune Haare, trug einen grauen Kapuzenpullover, eine helle Hose, weiße Schuhe und einen dünnen Oberlippenbart und einen Drei-Tage Kinnbart

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 51399 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

