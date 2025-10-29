Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 251029 - 1119 Frankfurt-Niederrad: Rücknahme Vermisstenfahndung-Bezug zur Meldung Nr. 1115
Frankfurt (ots)
(di) Die seit dem 24. Oktober 2025 vermisste 13-Jährige konnte gestern Nachmittag wohlbehalten angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung vom 27. Oktober 2025 wird hiermit zurückgenommen.
