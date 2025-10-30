PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251030 - 1225 Frankfurt - Innenstadt: "Einfach nur ekelhaft"

Frankfurt (ots)

(ha) Polizisten nahmen in der Nacht von Dienstag (28. Oktober 2025) auf Mittwoch (29. Oktober 2025) in Bockenheim eine Gruppe von drei Personen fest, die im dringenden Verdacht steht, Teile eines Funkgerätes aus einem Streifenwagen des 1. Polizeireviers entwendet und darüber hinaus den Innenraum mit Fäkalien verunreinigt zu haben.

Eine Streifenbesatzung musste in der besagten Nacht eine abstoßende Entdeckung machen, als sie ihren Streifenwagen gegen 00:15 Uhr betreten wollte, den sie etwa zwei Stunden zuvor vor dem 1. Polizeirevier geparkt hatte. Bis dato Unbekannte hatten den Wagen auf unbekannte Weise geöffnet und das Bedienelement des im Fahrzeug verbauten Funkgeräts gestohlen. Darüber hinaus fanden die Polizisten einen Kothaufen auf dem Fahrersitz. Ebenso befanden sich Flüssigkeitsrückstände im Bereich der Mittel- und Schaltkonsole, bei denen es sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um Urin handelte.

Gegen 05:00 Uhr wurde in Bockenheim eine Personengruppe kontrolliert, die im Verdacht stand, eine Sachbeschädigung durch Graffiti begangen zu haben. Im Zuge dieser Kontrolle konnte bei einer der Personen das zuvor entwendete Bedienteil aufgefunden werden. Die drei Personen im Alter von 19 bis 20 Jahren wurden zunächst in das Polizeipräsidium gebracht. Von dort wurden sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

