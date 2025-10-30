Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 251030 - 1130 Frankfurt - Bockenheim - Oberrad: Vermisste Person
Frankfurt (ots)
(yi) Seit dem heutigen Vormittag (30. Oktober 2025), 11:40 Uhr wird der 11-jährige Severino M. vermisst.
Letztmalig sah man Severino als er seine Schule im Biegweg in Frankfurt Bockenheim nach vorangegangenen Streitigkeiten mit unbekanntem Ziel verließ. Hinweise auf den Verbleib des Kindes blieben bislang aus. Severino könnte sich aufgrund der Streitigkeiten in einem emotionalen Ausnahmezustand befinden.
Das vermisste Kind kann wie folgt beschrieben werden:
Männlich
11 Jahre alt 146cm groß Circa 34kg schwer Blonde, kurze Haare
Zuletzt war Severino mit einer schwarzen Softshell bzw. Sportjacke mit roten Applikationen in Form von roten Pfeilen an den Armen, einer schwarzen Jogginghose und weißen Schuhen mit schwarzen Streifen bekleidet.
Wer Severino M. noch nach dem 30.10.2025, 11:40 Uhr gesehen hat oder Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben kann, wendet sich bitte an die Kriminalpolizei Frankfurt unter 069 755-51199 oder jede andere Polizeidienststelle.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm
