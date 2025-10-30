Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251030 - 1131 Frankfurt - Bockenheim - Oberrad: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung - Bezugnahme zur Meldung 251030 - 1130 Vermisste Person

Frankfurt (ots)

(yi) Die Fahndung nach dem 11-jährigen Severino M. wird hiermit zurückgenommen. Severino konnte wohlbehalten angetroffen werden. In diesem Zusammenhang wird darum gebeten, etwaige verwendete Bilder des Vermissten sowie persönliche Daten zu löschen.

