Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 251030 - 1131 Frankfurt - Bockenheim - Oberrad: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung - Bezugnahme zur Meldung 251030 - 1130 Vermisste Person
Frankfurt (ots)
(yi) Die Fahndung nach dem 11-jährigen Severino M. wird hiermit zurückgenommen. Severino konnte wohlbehalten angetroffen werden. In diesem Zusammenhang wird darum gebeten, etwaige verwendete Bilder des Vermissten sowie persönliche Daten zu löschen.
