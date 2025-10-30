PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251030 - 1131 Frankfurt - Bockenheim - Oberrad: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung - Bezugnahme zur Meldung 251030 - 1130 Vermisste Person

Frankfurt (ots)

(yi) Die Fahndung nach dem 11-jährigen Severino M. wird hiermit zurückgenommen. Severino konnte wohlbehalten angetroffen werden. In diesem Zusammenhang wird darum gebeten, etwaige verwendete Bilder des Vermissten sowie persönliche Daten zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

  • 30.10.2025 – 17:08

    POL-F: 251030 - 1130 Frankfurt - Bockenheim - Oberrad: Vermisste Person

    Frankfurt (ots) - (yi) Seit dem heutigen Vormittag (30. Oktober 2025), 11:40 Uhr wird der 11-jährige Severino M. vermisst. Letztmalig sah man Severino als er seine Schule im Biegweg in Frankfurt Bockenheim nach vorangegangenen Streitigkeiten mit unbekanntem Ziel verließ. Hinweise auf den Verbleib des Kindes blieben bislang aus. Severino könnte sich aufgrund der ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 13:45

    POL-F: 251030 - 1129 Frankfurt - Oberrad: Frauen bedroht und Polizisten angegriffen

    Frankfurt (ots) - (di) Gestern Abend (29. Oktober 2025) bedrohte ein 30-Jähriger in Oberrad zunächst drei Frauen und wurde unmittelbar darauf festgenommen. Dabei leistete er auch noch Widerstand. Der 30-jährige Mann folgte gestern Abend gegen 22:10 Uhr in der Gräfendeichstraße zunächst einer Frau in aufdringlicher Weise bis an deren Wohnanschrift. Zwei weitere ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 13:44

    POL-F: 251030 - 1128 Frankfurt - Flughafen: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

    Frankfurt (ots) - (bo) Gestern Vormittag (29. Oktober 2025) fielen am Flughafen Farbschmierereien an einer Raucherkabine am Terminal 1 auf. Gegen 10:00 Uhr stellten Beamte vier verschiedene verfassungswidrige Schriftzüge und Symbole an einer gläsernen Raucherkabine am Terminal 1, Abflugbereich, Höhe Tür 4 fest. Diese wurden von Unbekannten mittels dunklem ...

    mehr
