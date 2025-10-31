Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251031 - 1133 Frankfurt - Bergen-Enkheim: Auto stürzt in Aufzugschacht - Eine Person leichtverletzt

Frankfurt (ots)

(ha) Ein kurioser Polizeieinsatz beschäftigte am gestrigen Donnerstagnachmittag (30. Oktober 2025) Polizeibeamte des 18.Polizeireviers. Ein Fahrzeug war in einen Aufzugsschacht gefallen.

Der Vorfall trug sich gegen 16:10 Uhr in der Erich-Kästner-Straße zu. Die 64-jährige Fahrerin eines Mercedes wartete in ihrem PKW gerade darauf, dass sich der PKW-Aufzug vor einem Mehrfamilienhaus nach oben begibt. Aus bislang ungeklärter Ursache beschleunigte plötzlich das Fahrzeug und durchbrach die Metalltür, sodass der Wagen in den Aufzugschacht stürzte und sich vertikal in dem Türrahmen verkeilte. Die Front des Wagens zeigte dabei ca. fünf Meter in die Tiefe.

Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten kurz darauf die leichtverletzte Fahrerin sowie ihre unverletzten 9- und 34-jährigen Mitfahrer aus dem Wagen befreien.

Es entstand erheblicher Sachschaden an dem Fahrzeug und dem Aufzug, den Wagen stellten Polizisten zwecks weiterer technischer Untersuchungen sicher. Die Unfallursachenermittlungen wurden aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell