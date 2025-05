Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt 16-Jährigen im Intercityexpress 123 in Gewahrsam

Kleve - Emmerich (ots)

Am Mittwochmittag, 7. Mai 2025 kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der Grenzkontrollen Reisende im Intercityexpress 123 bei der Einreise aus den Niederlanden. Auf Höhe des Bahnhofs in Emmerich wurde auch ein 16-jähriger Marokkaner überprüft. Ein Abgleich der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass der junge Mann als vermisster Jugendlicher durch die Polizeiinspektion Osnabrück zur Ingewahrsamnahme ausgeschrieben war. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen hat die Bundespolizei den Marokkaner zuständigkeitshalber dem Jugendamt in Oberhausen übergeben.

