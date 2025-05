Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Erfolgreiche Öffentlichkeitsfahndung der Bundespolizei - Gesuchte Schläger identifiziert

Bielefeld (ots)

Die beiden mit Öffentlichkeitsfahndung gesuchten unbekannten Tatverdächtigen einer gefährlichen Körperverletzung sind identifiziert. Die Gesuchten wurden von mehreren Zeugen wiedererkannt und konnten von Ermittlern der Bundespolizei eindeutig identifiziert werden. Tat und Täter sind auf Videoaufnahmen aus dem Hauptbahnhof Bielefeld deutlich erkennbar. Den beiden deutschen Staatsangehörigen aus dem Kreis Gütersloh wird vorgeworfen, am 7. Dezember 2024 einen 57-jährigen Mann im Hauptbahnhof Bielefeld zusammengeschlagen und schwer verletzt zu haben. Die Öffentlichkeitsfahndung vom 30.04.2025 wird hiermit zurückgezogen.

www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/6023664

Die Bundespolizei bedankt sich bei den Medien für die Verbreitung der Öffentlichkeitsfahndung. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass elektronisch veröffentlichte Fahndungsfotos zu löschen sind und nicht mehr in den Medien, insbesondere in den sozialen Medien, verbreitet werden dürfen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell