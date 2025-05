Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl auf der Autobahn 40

Kleve - Kempen - Straelen (ots)

Die Bundespolizei hat am Mittwochnachmittag, 7. Mai 2025 im Rahmen der Grenzkontrollen auf der Autobahn 40 einen Haftbefehl vollstreckt. Bei der Einreise aus den Niederlanden wurde ein 35-jähriger Bulgare als Fahrer eines in Bulgarien zugelassen Kastenwagen angehalten und überprüft. Hierbei stellte sich heraus, dass der Reisende durch die Staatsanwaltschaft in Heilbronn mit einem Haftbefehl wegen Urkundenfälschung gesucht wird. Durch Familienangehörige wurde die fällige Geldstrafe in Höhe von 2100 Euro bei der Polizei in Ellwangen eingezahlt und somit die drohende 70-tägige Haftstrafe abgewendet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Bulgare weiterreisen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell