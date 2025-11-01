Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251101- 1135 Frankfurt- Innenstadt: Streitigkeiten während Versammlung

Frankfurt (ots)

(ma) Im Rahmen einer in der Innenstadt stattfindenden Versammlung, kam es zu Unstimmigkeiten zwischen einem Versammlungsteilnehmer und einer Passantin.

Nach aktuellen Erkenntnisstand fühlte sich ein 55-jähriger Versammlungsteilnehmer am frühen Freitagabend (31. Oktober 2025), gegen 17:45 Uhr, durch eine auf der Hauptwache fahrende Elektrorollerfahrerin gestört.

Die 37- Jährige sei im Vorbeifahren an der stationären Versammlung von dem Mann geschubst worden, sei aber nicht zu Fall gekommen. Der 55- Jährige widersprach diesen Angaben.

Was nun tatsächlich passiert ist, ist Gegenstand der Ermittlungen.

