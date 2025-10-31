Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Stadtbergen - Am Donnerstag (30.10.2025) in der Zeit von 08.00 Uhr bis 15.30 Uhr entwendeten eine oder mehrere bislang unbekannte Täter einen E-Scooter am Hopfengarten.

Der E-Scooter war vor einer Schule abgestellt und versperrt. Der Beuteschaden wird derzeit abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nach Diebstahl. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

