Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl
Augsburg (ots)
Stadtbergen - Am Donnerstag (30.10.2025) in der Zeit von 08.00 Uhr bis 15.30 Uhr entwendeten eine oder mehrere bislang unbekannte Täter einen E-Scooter am Hopfengarten.
Der E-Scooter war vor einer Schule abgestellt und versperrt. Der Beuteschaden wird derzeit abgeklärt.
Die Polizei ermittelt nach Diebstahl. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.
