Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Stadtbergen - Am Donnerstag (30.10.2025) in der Zeit von 08.00 Uhr bis 15.30 Uhr entwendeten eine oder mehrere bislang unbekannte Täter einen E-Scooter am Hopfengarten.

Der E-Scooter war vor einer Schule abgestellt und versperrt. Der Beuteschaden wird derzeit abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nach Diebstahl. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

