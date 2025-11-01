Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251101- 1136 Frankfurt- Sachsenhausen: Renitenter Fahrgast verletzt zwei Polizisten

Frankfurt (ots)

(ma) Am Freitagabend (31. Oktober 2025) wurde an der Straßenbahnhaltestelle "Beuthener Straße" ein Mann gemeldet, welcher andere Fahrgäste belästige.

Zwei umgehend alarmierte Streifen trafen den augenscheinlich stark alkoholisierten 28- Jährigen gegen 21:30 Uhr an der Haltestelle an.

Da der Mann auf jegliche Ansprache und Aufforderung der Polizisten mit "Halt Deine Fresse" und "Verpiss Dich" reagierte, nahmen die Beamte den 28- Jährigen fest. Hierbei wehrte er sich, sodass zwei Polizisten während der Festnahme leicht verletzt wurden.

Im Rahmen der weiteren polizeilichen Maßnahmen gab der Mann an, im Vorfeld in eine Konfrontation mit anderen unbekannten Personen geraten zu sein, welche "Pfefferspray" gegen ihn eingesetzt hätten. Weitere Angaben machte der Mann hierzu nicht.

Nach erfolgter Blutprobenentnahme wurde der 28-Jährige zwecks Ausnüchterung ins Polizeigewahrsam verbracht. Die verletzten Polizisten konnten ihren Dienst fortsetzen.

Die Beamten fertigten eine Anzeige zum Nachteil des 28- Jährigen wegen Verdacht der gefährlichen Körperverletzung durch Unbekannt, ebenso wie die Anzeige gegen den Mann wegen des erfolgten Widerstandes.

