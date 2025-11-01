Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251101- 1138 Frankfurt- Nordweststadt/ Nordwestzentrum: Knallgeräusche gemeldet

Frankfurt (ots)

(ma) Aktuell laufen polizeiliche Maßnahmen im Nordwestzentrum, nachdem zuvor Knallgeräusche gemeldet wurden.

Was die Ursache für die Knallgeräusche ist, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Die Polizei räumt derzeit das Nordwestzentrum. Aufgrund der Knallgeräusche verließen zahlreiche Besucher abrupt die Nordweststadt, wobei es bislang zu 8 leicht verletzten Personen kam.

Die Verletzungen stehen im Zusammenhang mit dem überstürzten Verlassen der Örtlichkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell