PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251101- 1138 Frankfurt- Nordweststadt/ Nordwestzentrum: Knallgeräusche gemeldet

Frankfurt (ots)

(ma) Aktuell laufen polizeiliche Maßnahmen im Nordwestzentrum, nachdem zuvor Knallgeräusche gemeldet wurden.

Was die Ursache für die Knallgeräusche ist, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Die Polizei räumt derzeit das Nordwestzentrum. Aufgrund der Knallgeräusche verließen zahlreiche Besucher abrupt die Nordweststadt, wobei es bislang zu 8 leicht verletzten Personen kam.

Die Verletzungen stehen im Zusammenhang mit dem überstürzten Verlassen der Örtlichkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 01.11.2025 – 09:43

    POL-F: 251101- 1136 Frankfurt- Sachsenhausen: Renitenter Fahrgast verletzt zwei Polizisten

    Frankfurt (ots) - (ma) Am Freitagabend (31. Oktober 2025) wurde an der Straßenbahnhaltestelle "Beuthener Straße" ein Mann gemeldet, welcher andere Fahrgäste belästige. Zwei umgehend alarmierte Streifen trafen den augenscheinlich stark alkoholisierten 28- Jährigen gegen 21:30 Uhr an der Haltestelle an. Da der Mann auf jegliche Ansprache und Aufforderung der ...

    mehr
  • 01.11.2025 – 09:35

    POL-F: 251101- 1135 Frankfurt- Innenstadt: Streitigkeiten während Versammlung

    Frankfurt (ots) - (ma) Im Rahmen einer in der Innenstadt stattfindenden Versammlung, kam es zu Unstimmigkeiten zwischen einem Versammlungsteilnehmer und einer Passantin. Nach aktuellen Erkenntnisstand fühlte sich ein 55-jähriger Versammlungsteilnehmer am frühen Freitagabend (31. Oktober 2025), gegen 17:45 Uhr, durch eine auf der Hauptwache fahrende ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren