Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251103 - 1141 Frankfurt- Bockenheim: Gewalt im Amateurfußball

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Mittag (2. November 2025) kam es gegen 12:50 Uhr im Rahmen des B-Jugend Amateurfußballspiels zwischen DJK Schwarz-Weiß Griesheim e.V. gegen FC Germania 08 Ginnheim zu gewalttätigen Auseinandersetzungen.

Nach aktuellen Erkenntnissen kam es bereits während des Spiels zu gegenseitigen Beleidigungen zweier Spieler der unterschiedlichen Mannschaften. Diese nahmen nach Spielende weiter zu. Infolgedessen warf ein Spieler einen anderen Spieler der gegnerischen Mannschaft zu Boden. Daraufhin kam es zu einem Gerangel zwischen mehreren Spielern beider Mannschaften.

Im Verlauf der Nachspielphase entstanden weitere verbale Auseinandersetzungen, aus denen eine Körperverletzung seitens eines Zuschauers aus Ginnheim gegen einen Betreuer aus Griesheim resultierte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

