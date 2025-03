BPOLI-OG: Zurückweisung am Grenzübergang: Gefälschter Führerschein festgestellt

Iffezheim (ots) - Eine bulgarische Staatsangehörige wurde am Samstagmittag von der Bundespolizei in Iffezheim festgenommen. Gegen die 31-Jährige lag ein Haftbefehl wegen Diebstahls vor. Sie konnte die geforderte Geldstrafe bezahlen und so eine Haftstrafe von 25 Tagen abwenden. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Offenburg Jana Disch Telefon: 0781/9190-1010 E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de ...

