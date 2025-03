Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme am Grenzübergang

Kehl (ots)

Die Bundespolizei hat am Samstagnachmittag (15.03.) einen kosovarischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Kehl festgenommen. Der 39-Jährige war mit einem Fernreisebus von Straßburg in Richtung München unterwegs. Er konnte sich lediglich mit einer kosovarischen Identitätskarte ausweisen, weitere Dokumente, die ihn zur Einreise und zum Aufenthalt in Deutschland berechtigen, konnte er nicht vorlegen. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde ein Haftbefehl wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz festgestellt. Da der 39-Jährige die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, sitzt er nun eine 15-tägige Haftstrafe ab.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell