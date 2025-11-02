Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 251102- 1140 Frankfurt- Nordend: Schwerer Verkehrsunfall
Frankfurt (ots)
(ma) In der Nacht von Samstag (1. November 2025) auf Sonntag (2. November 2025) ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Rohrbachstraße/ Rothschildallee.
Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 18-jähriger Fahrradfahrer gegen 00:40 Uhr den Radweg der Rothschildallee in Richtung Höhenstraße.
Vermutlich überfuhr er im Kreuzungsbereich eine für ihn rot zeigende Ampel, sodass es zur Kollision mit einem vorfahrtberechtigtem 20-jährigen Autofahrer kam.
Der Radfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.
