Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251102- 1140 Frankfurt- Nordend: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(ma) In der Nacht von Samstag (1. November 2025) auf Sonntag (2. November 2025) ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Rohrbachstraße/ Rothschildallee.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 18-jähriger Fahrradfahrer gegen 00:40 Uhr den Radweg der Rothschildallee in Richtung Höhenstraße.

Vermutlich überfuhr er im Kreuzungsbereich eine für ihn rot zeigende Ampel, sodass es zur Kollision mit einem vorfahrtberechtigtem 20-jährigen Autofahrer kam.

Der Radfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

