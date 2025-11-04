PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251104 - 1146 Frankfurt - Bornheim: Polizei nimmt mutmaßlichen Dealer fest

Frankfurt (ots)

(yi) In der Nacht von gestern (3. November 2025) auf heute (4. November 2025) nahmen Polizeibeamte einen 27-Jährigen fest. Er steht im Verdacht mit Betäubungsmitteln zu handeln.

Gegen 23:00 Uhr riefen Zeugen den Notruf und teilten mit, dass Schreie in einem Haus in der Wittelsbacherallee wahrzunehmen seien. Polizeibeamte suchten daraufhin die Örtlichkeit auf und lokalisierten die Wohnung aus der die Schreie gekommen sein sollen.

Der spätere 27-jährige Tatverdächtige öffnete den Beamten die Wohnungstür. Die Polizisten stellten diverse Verletzungen im Gesicht des 27-Jährigen fest, befürchteten Schlimmeres und betraten die Wohnung. In der Wohnung sahen die Beamten diverse Arten von Betäubungsmitteln, eine Feinwaage und Verpackungsmaterial.

Im weiteren Verlauf erwirkten die Ordnungshüter einen Durchsuchungsbeschluss und vollstreckten diesen. Im Rahmen dessen stellten sie circa 100 Gramm Marihuana, circa 90 Gramm Haschisch, über 1000 Euro Bargeld, diverse für den Verkauf von Rauschgift geeignete Utensilien sicher und brachten den Tatverdächtigen auf das Polizeirevier.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen brachten Rettungskräfte den 27-Jährigen aufgrund eines medizinischen Umstandes in ein umliegendes Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

