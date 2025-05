POL-PDNR: Fahren und dem Einfluss von Betäubungsmittel

Linz (ots) - Linz, Am Gestade 7 Am Donnerstag, den 15.05.25, in der Zeit von 06:00 - 10:30 Uhr wurde vermutlich beim Rangieren mit einem Fahrzeuge das Geländer einer Treppe an der angegebenen Örtlichkeit beschädigt. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Linz, unter der Telefonnummer 02644-943-0 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, erbeten. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, ...

mehr