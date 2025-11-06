Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251106 - 1152 Frankfurt - Innenstadt: Einbrecher festgenommen

Frankfurt (ots)

(ma) In der Nacht von Mittwoch (5. November 2025) auf Donnerstag (6. November 2025) nahm die Polizei einen Einbrecher auf frischer Tat fest.

Gegen 03:45 Uhr meldeten die Eigentümer eines Restaurants in der Gelbhirschstraße dem Notruf, dass sich eine Person unberechtigt im Gebäude befindet.

Die alarmierten Streifen umstellten das Objekt und nahmen einen 38- jährigen Mann fest, der sich zuvor Zutritt in den Innenraum des Restaurants verschafft hatte. Dieser hatte das Diebesgut schon in seinem Rucksack verstaut.

Da der Mann über keinen festen Wohnort im Bundesgebiet verfügt, lieferten die Polizisten ihn mit dem Zweck der richterlichen Vorführung am heutigen Tag in die Haftzellen des Polizeipräsidiums ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell