PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251106 - 1152 Frankfurt - Innenstadt: Einbrecher festgenommen

Frankfurt (ots)

(ma) In der Nacht von Mittwoch (5. November 2025) auf Donnerstag (6. November 2025) nahm die Polizei einen Einbrecher auf frischer Tat fest.

Gegen 03:45 Uhr meldeten die Eigentümer eines Restaurants in der Gelbhirschstraße dem Notruf, dass sich eine Person unberechtigt im Gebäude befindet.

Die alarmierten Streifen umstellten das Objekt und nahmen einen 38- jährigen Mann fest, der sich zuvor Zutritt in den Innenraum des Restaurants verschafft hatte. Dieser hatte das Diebesgut schon in seinem Rucksack verstaut.

Da der Mann über keinen festen Wohnort im Bundesgebiet verfügt, lieferten die Polizisten ihn mit dem Zweck der richterlichen Vorführung am heutigen Tag in die Haftzellen des Polizeipräsidiums ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 05.11.2025 – 11:51

    POL-F: 251105 - 1150 Frankfurt - Eckenheim: Zusammenstoß zwischen Bus und Bahn

    Frankfurt (ots) - (di) Gestern Abend (4. November 2025) kam es auf einer Kreuzung in Eckenheim zu einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einer U-Bahn, bei dem erheblicher Sachschaden entstand. Nach bisherigem Kenntnisstand kamen dabei keine Personen zu Schaden. Der Linienbus fuhr zunächst gegen 19:15 Uhr auf der Ronneburgstraße aus Richtung Homburger ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 11:50

    POL-F: 251105- 1149 Frankfurt- Bockenheim: Brennender Container beschädigt Hausfassade

    Frankfurt (ots) - (ma) Ein in Brand geratener Container mit Bauschutt führte am Montagabend (3. November 2025) zu einem größeren Schaden an der Hausfassade des Jobcenters West. Gegen 18:50 Uhr brannte der Inhalt des Containers, welcher in der Salvador-Allende-Allee direkt neben dem Gebäude stand, sodass die Hauswand durch Hitzeentwicklung und Ruß beschädigt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren