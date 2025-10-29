Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst (Odenwald): Gemeinsam sicher zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Einladung zur Auftaktveranstaltung #Aktion Schutzschild im Rahmen der Kampagne "Brich dein Schweigen"

Höchst (ots)

Die hessische Polizei setzt ihren Einsatz gegen sexualisierte Gewalt an Kindern unter der Teilmarke "GEMEINSAM SICHER FÜR KINDER UND JUGENDLICHE" mit der Präventionskampagne "Brich Dein Schweigen" konsequent fort. In Kooperation mit dem Netzwerk gegen Gewalt und der Gemeinde Höchst veranstaltet die hessische Polizei hierzu im Rahmen der Präventionskampagne "Brich Dein Schweigen" nun die Veranstaltungsreihe #AktionSchutzschild für pädagogische Fachkräfte von Kitas, Erziehungs- und Bildungseinrichtungen für Kinder mit Beeinträchtigungen, Lehrkräfte von Grundschulen sowie Tagespflege-Eltern.

Diese Bemühungen sind ebenso wichtig wie notwendig: Kinder sind auf Fachkräfte angewiesen, die aufmerksam und handlungsfähig sind. Sie brauchen erwachsene Ansprechpersonen, die wissen, wie Täter und Täterinnen agieren, welche Signale betroffene Kinder aussenden und welche Wege der Hilfe es gibt.

Sexueller Missbrauch findet vor allem dort statt, wo Täter und Täterinnen Macht- und Abhängigkeitsstrukturen gegenüber Kindern ausnutzen. Gemeinsam mit den Partnern möchte die hessische Polizei daher einen Einblick und Hinweise zu dem Kriminalitätsphänomen des sexuellen Missbrauchs, zu einem möglichen Erkennen von potentiellen Opfern, zu Empfehlungen im Umgang, zu Qualifizierungs- und Unterstützungsangeboten sowie zu Schutzkonzepten und Opferschutz geben und in einen Austausch eintreten.

Am Montag, den 10. November, von 13.30 bis 16.30 Uhr, findet daher im Gemeindehaus der Gemeinde Höchst im Odenwald die Auftaktveranstaltung zur #AKTION SCHUTZSCHILD der hessischen Polizei zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexuellem Missbrauch und sexualisierter Gewalt statt.

Die Veranstaltungsreihe richtet sich gezielt an pädagogische Fachkräfte, Lehrkräfte und Kindertagespflegepersonen. Interessierte aus den genannten Bereichen sind hierzu herzlich eingeladen.

Anmeldungen sind über den QR-Code im Flyer oder über den Link: https://netzwerk-gegen-gewalt.hessen.de/aktion-schutzschild-hoechst-iodw möglich. Seien Sie dabei und melden sich an!

Für Rückfragen steht Ihnen der Stabsbereich Prävention des Polizeipräsidiums Südhessen unter der Telefonnummer 06151/969-40444 oder per Mail unter praevention.ppsh@polizei.hessen.de zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell