Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Diebstahl aus Auto/Polizei sucht Zeugen

Bensheim (ots)

Am Sonntag (26.10.) entwendeten bislang unbekannte Täter gegen 12.20 Uhr in der Neckarstraße aus einem geparkten Auto ein Mobiltelefon sowie verschiedene Ausweise und Karten. Kurz darauf wurde das Smartphone von zwei Personen an einem anderen Ort aufgefunden und dem 60-jährigen Besitzer zurückgegeben. Er stellte jedoch fest, dass sein Führerschein und mehrere Karten fehlten.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl gemacht haben.

Wer Hinweise zum Diebstahl oder den unbekannten Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit dem Kommissariat 41 in Bensheim unter der Telefonnummer 06252 / 706-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Nadine Enders
Telefon: 06151 / 969 - 13210
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

