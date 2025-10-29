Polizeipräsidium Südhessen

Bensheim: Kein Führerschein und unter Einfluss berauschender Mittel

Festnahme eines 26-Jährigen

BAB5 / Bensheim (ots)

Nach einer Verkehrskontrolle am Dienstag (28.10.) muss sich nun ein 26-Jähriger wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel sowie ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten.

Zivilfahnder des Polizeipräsidium Südhessen stoppten gegen 16 Uhr den Mann aus Obertshausen auf der Bundesautobahn 5, auf Höhe von Bensheim, und nahmen ihn näher unter die Lupe. Bei der Überprüfung und dem Abgleich der Daten stellten sie schnell fest, dass ihm die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Zudem erhärtete sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Im Anschluss nahmen sie ihn mit auf die Wache, wo er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Nachdem alle polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren durfte er die Heimreise antreten.

