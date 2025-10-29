POL-DA: Lindenfels: Staatsschutz ermittelt nach Farbschmierereien
Lindenfels (ots)
Nach einer Sachbeschädigung an der Hausfassade der Stadtverwaltung hat der polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.
Gegen 10.30 Uhr am Dienstagvormittag (28.10.) wurde die Schmiererei in der Burgstraße entdeckt und in der Folge die Polizei informiert. Bei dem Motiv handelt es sich unter anderem um ein Hakenkreuz, weshalb nun der Staatsschutz ermittelt. Wann genau die Farbschmiererei angebracht wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.
Wem in diesem Zusammenhang verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen sind, wird gebeten sich unter der Rufnummer 06252 / 706-0 zu melden.
