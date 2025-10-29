PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lindenfels: Staatsschutz ermittelt nach Farbschmierereien

Lindenfels (ots)

Nach einer Sachbeschädigung an der Hausfassade der Stadtverwaltung hat der polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Gegen 10.30 Uhr am Dienstagvormittag (28.10.) wurde die Schmiererei in der Burgstraße entdeckt und in der Folge die Polizei informiert. Bei dem Motiv handelt es sich unter anderem um ein Hakenkreuz, weshalb nun der Staatsschutz ermittelt. Wann genau die Farbschmiererei angebracht wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Wem in diesem Zusammenhang verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen sind, wird gebeten sich unter der Rufnummer 06252 / 706-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Nadine Enders
Telefon: 06151 / 969 - 13210
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

