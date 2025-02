Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Nachtragsmeldung zu: Aktueller Einsatz von Feuerwehr und Polizei in Konz [unsere Meldung von 16:11 Uhr]

Konz (ots)

Bei dem seit 13:45 Uhr andauernden Einsatz in der Konzer Mozartstraße wurden durch Polizei und Feuerwehr aufgrund der zunächst unklaren Gefahrenlage vier umliegende Mehrfamilienhäuser, sowie das Gebäude, in dem der Wohnungsbrand gemeldet wurde, vorsorglich geräumt. Etwa 60 Personen mussten ihre Wohnungen verlassen. Feuerwehr und Rettungsdienste haben für betroffene Personen eine Anlaufstelle in der Grundschule St. Nikolaus in Konz eingerichtet.

Die in der betreffenden Wohnung aufgefundenen Gefahrstoffe und Gegenstände wurden derweil durch Delaborierer des Landeskriminalamtes überprüft. Es handelte sich dabei teils um explosionsfähiges Material. Derzeit können angesichts des frühen Ermittlungsstandes keine weiteren Angaben zu diesen gemacht werden.

Die bei der Durchsuchung der Wohnung sichergestellten Gegenstände, von denen eine Gefahr ausgehen könnte, wurden durch die Delaborier des Landeskriminalamtes abtransportiert und werden in der Folge an einer geeigneten Örtlichkeit kontrolliert gesprengt.

Es besteht nunmehr keine Gefahr mehr. Die evakuierten Anwohnerinnen und Anwohner können seit 22:50 Uhr in ihre Wohnungen zurückkehren. Der 30-jährige Bewohner wurde am frühen Abend mit leichten Verletzungen aus der medizinischen Behandlung entlassen und vorläufig festgenommen. Gegen Ihn besteht der Verdacht, die in der Wohnung entstandene Situation zumindest fahrlässig herbeigeführt zu haben. Zudem begründen die sichergestellten Substanzen und Gegenstände den Verdacht weiterer Straftaten. Die Ermittlungen dauern an.

Zwei Polizeibeamte, die die Wohnung betraten, wurden bei dem Einsatz leicht verletzt und befinden sich derzeit in Behandlung. Weitere Personen wurden nach bisherigem Kenntnisstand nicht verletzt.

