Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Elektrokabel und Kupferrohre von Baustelle gestohlen/ Die Kriminalpolizei ermittelt

Heppenheim (ots)

Unbekannte haben in der Zeit vom 3.10. bis zum 24.10. von einer Baustelle in der Viernheimer Straße Elektrokabel und Kupferrohre gestohlen. Die Container waren mit mehreren hundert Kilogramm gefüllt und durch Schlösser und Bauzäune gesichert. Der Gesamtschaden beläuft sich auf eine kleine fünfstellige Summe.

Die Kriminalpolizei (K41) aus Heppenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 06252 706-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Yoschka Russo
06151 / 969 - 13200

Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

