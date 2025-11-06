Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251106 - 1154 Frankfurt-Bahnhofsviertel/ Innenstadt: Kontrollmaßnahmen im Rahmen "Sichere Innenstadt"

Frankfurt (ots)

(bo) Am gestrigen Mittwoch (5. November 2025) führte die Polizei Frankfurt mit Unterstützung des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz und einer dreistelligen Anzahl von eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten Kontrollmaßnahmen im Bahnhofsviertel und an verschiedenen Örtlichkeiten in der Innenstadt durch.

Neben der allgemeinen Kriminalitätsbekämpfung stand vor allem die Dealerszene im Fokus der Fahnder. Die Einsatzkräfte kontrollierten diverse Lokalitäten und insgesamt mehr als 200 Personen.

Dabei stellten sie circa 80g Marihuana, über 20g Heroin, 10g Amphetamin sowie Kokain sicher. Weiter leiteten die Polizisten 50 Strafverfahren und 31 Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und lieferten sieben Personen in die Haftzellen des Polizeipräsidiums ein. Die beiden Diensthunde Astor und Nik unterstützten mit ihren Diensthundeführerinnen die Maßnahmen und spürten Drogenverstecke auf. Einsatzkräfte des Video Operation Centers unterstützen die Maßnahmen und halfen bei der Koordination der Einsatzkräfte mithilfe der örtlichen Videoschutzanlagen.

Die Maßnahmen sind Teil der hessischen "Innenstadtoffensive gegen Kriminalität" und werden in Ergänzung zu den seit September 2022 intensivierten Präsenzmaßnahmen der Frankfurter Polizei durchgeführt. Die Polizei wird weiterhin gezielt und konsequent gegen Rauschgiftstraßendealer, sowie jegliche Bildungen offener Drogenszenen im öffentlichen Raum vorgehen.

