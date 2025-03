POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Nordenham

Delmenhorst (ots) - Eine Autofahrerin ist am Montag, 24. März 2025, gegen 17:30 Uhr, bei einem Unfall in Harpstedt von ihrem eigenen Auto überrollt und schwer verletzt worden. Nach bisherigem Ermittlungsstand war die 57-jährige Frau aus Ganderkesee mit ihrem Auto auf der Straße "Am Bahnhof" in Richtung Delmenhorst unterwegs. Ungefähr in Höhe vom Hopfenweg sah sie eine Geldbörse auf der Fahrbahn liegen und hielt an. ...

