Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251107 - 1157 Frankfurt - Innenstadt: Herrenloser Koffer führt zu Polizeieinsatz

Frankfurt (ots)

(yi) Am gestrigen Donnerstagabend (7. November 2025) sorgte ein schwarzer Reisekoffer für Aufregung. Die Polizei gibt Entwarnung.

Gegen 16:45 Uhr meldete ein Zeuge über den Notruf, dass sich nach einem vorangegangenen Konzert neben dem Eingang im Bereich des Turmes der Katharinenkirche ein herrenloser Rollkoffer befände. Polizeibeamte sperrten den Bereich ab und veranlassten, dass der öffentliche Personennahverkehr für die weitere Arbeit vor Ort umgeleitet wurde.

Nach Begutachtung des Koffers gaben die Beamten schließlich gegen 20:10 Uhr Entwarnung.

