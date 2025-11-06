POL-HA: Mann fährt trotz lebenslangem Fahrverbot mit Auto
Hagen-Altenhagen (ots)
Ein Polizist der Hagener Kradgruppe fuhr am Mittwoch (05.11.) um 15.25 Uhr auf der Alexanderstraße Streife, als ihm ein VW Golf auffiel. Der Beamte konnte sich beim Blick auf den Fahrer daran erinnern, dass gegen diesen ein lebenslanges Fahrverbot besteht. Er wendete das Motorrad umgehend, um den 43-Jährigen zu stoppen. Der Hagener wollte sich nicht zum Tatvorwurf äußern. Er erhielt eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Auch gegen den Halter des VW wurde ein Strafverfahren eingeleitet, da er zuließ, dass der Mann ohne Führerschein mit dem Golf fuhr. (arn)
