POL-HA: Autounfall wegen Spinne - 18-Jähriger verliert Kontrolle

Hagen-Mitte (ots)

Am Dienstag (04.11.2025) verlor ein 18 Jahre alter Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr gegen ein geparktes Auto, das daraufhin noch zwei weitere Fahrzeuge beschädigte.

Der junge Mann war um etwa 13.30 Uhr mit seinem Peugeot 206 auf der Rembergstraße in Richtung Innenstadt unterwegs, als er stark einlenkte und gegen einen geparkten Audi A3 stieß. Aufgrund der Wucht des Zusammenpralls schob der Audi zwei weitere, davor geparkte Fahrzeuge ineinander. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Alarmierte Polizeikräfte nahmen den Unfall auf und befragten den 18-Jährigen zum Unfallhergang. Als Erklärung für den Kontrollverlust gab er an, dass er aufgrund einer Spinne einen Schreckmoment hatte. Die Spinne hatte sich während der Fahrt plötzlich auf seinem Arm befunden.

Hinsichtlich der Schäden stellten die Polizisten fest, dass der Peugeot erheblich beschädigt und nicht mehr fahrbereit war. Auch der Audi wies Deformationen auf. An den beiden weiteren Fahrzeugen stellten sie leichte Schäden fest. Schätzungsweise beläuft sich der Gesamtschaden auf rund 10.000 Euro. (rst)

