PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Autounfall wegen Spinne - 18-Jähriger verliert Kontrolle

POL-HA: Autounfall wegen Spinne - 18-Jähriger verliert Kontrolle
  • Bild-Infos
  • Download

Hagen-Mitte (ots)

Am Dienstag (04.11.2025) verlor ein 18 Jahre alter Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr gegen ein geparktes Auto, das daraufhin noch zwei weitere Fahrzeuge beschädigte.

Der junge Mann war um etwa 13.30 Uhr mit seinem Peugeot 206 auf der Rembergstraße in Richtung Innenstadt unterwegs, als er stark einlenkte und gegen einen geparkten Audi A3 stieß. Aufgrund der Wucht des Zusammenpralls schob der Audi zwei weitere, davor geparkte Fahrzeuge ineinander. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Alarmierte Polizeikräfte nahmen den Unfall auf und befragten den 18-Jährigen zum Unfallhergang. Als Erklärung für den Kontrollverlust gab er an, dass er aufgrund einer Spinne einen Schreckmoment hatte. Die Spinne hatte sich während der Fahrt plötzlich auf seinem Arm befunden.

Hinsichtlich der Schäden stellten die Polizisten fest, dass der Peugeot erheblich beschädigt und nicht mehr fahrbereit war. Auch der Audi wies Deformationen auf. An den beiden weiteren Fahrzeugen stellten sie leichte Schäden fest. Schätzungsweise beläuft sich der Gesamtschaden auf rund 10.000 Euro. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 05.11.2025 – 11:10

    POL-HA: Motorradfahrer bei Auffahrunfall verletzt

    Hagen-Wehringhausen (ots) - Auf der Kreuzung der Wehringhauser Straße/Kuhlestraße kam es am Dienstag (04.11.) zu einem Auffahrunfall, bei dem sich ein Motorradfahrer leicht verletzte. Gegen 14 Uhr fuhr eine 19-Jährige mit einem Ford in Richtung der Bahnhofshinterfahrung. Als die Ampel auf Rot schaltete, ging die Frau nach eigenen Angaben davon aus, dass der Suzuki-Fahrer noch bei Gelb über die Kreuzung fährt. ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 10:05

    POL-HA: Hagener ruft nach häuslicher Gewalt die Polizei und wird in das Gewahrsam gebracht

    Hagen-Hohenlimburg (ots) - Dienstagmorgen (04.11.) trafen Polizisten in Hohenlimburg auf ein Paar, das in einen Streit und dabei in eine körperliche Auseinandersetzung geraten war. Ein stark alkoholisierter 47-Jähriger (knapp 2,6 Promille) hatte zuvor selbst den Notruf gewählt. Seine Lebensgefährtin gab zunächst an, dass es zu keinen Straftaten gekommen sei. Als ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 09:52

    POL-HA: Verkehrskontrolle: 23-Jähriger ohne Führerschein, aber mit offenem Haftbefehl

    Hagen-Mitte (ots) - Polizeibeamte kontrollierten in der Nacht auf Mittwoch (05.11.2025) zwei Autofahrer. Einer von ihnen konnte keinen gültigen Führerschein vorweisen, jedoch hatte er einen offenen Haftbefehl. Gegen 1 Uhr wurden zivile Einsatzkräfte auf zwei Autos aufmerksam, die mit überhöhter Geschwindigkeit auf dem Graf-von-Galen-Ring unterwegs waren. Sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren