Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Weißer Nissan SUV entwendet, Hinweise erbeten
Meschede (ots)
Donnerstagabend ist das Auto an der Weidenstraße entwendet worden. Hinweise zu dem weißen Nissan mit dem Kennzeichen "HSK-DC..." nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Die Polizeiwache in Meschede ist unter 0291 - 90200 erreichbar. Als der noch unbekannte Täter das Auto entwendet hat, waren aktuellen Erkenntnissen nach auch Wertgegenstände darin. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.
