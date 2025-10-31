POL-HSK: Weißer Nissan SUV entwendet, Hinweise erbeten

Marsberg (ots) - Positiv auf Alkohol getestet worden ist ein junger Autofahrer, der in der Nacht zu Dienstag auf der Papenstraße unterwegs war. Er ist von der Fahrbahn abgekommen und frontal in eine Grundstücksmauer gefahren. Der Fahrer aus Marsberg ist bei dem Unfall nicht verletzt worden. An seinem Auto ist Totalschaden entstanden. Es wurde abgeschleppt. Die Mauer ist bei dem Unfall beschädigt worden. Die Polizei hat ...

